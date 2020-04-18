У Києві - 65 нових випадків коронавірусу, 26 з них у Лаврі - Кличко

У Києві на цей час підтверджено 770 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу виявлено 65 нових інфікованих, з них 6 медиків.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 65 людей. З них – 6 медиків. Загалом у Києві вже 770 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - поінформував Кличко.

Він додав, що з зареєстрованих за минулу добу випадків захворювання 26 виявлено у Києво-Печерській лаврі.

За його даними, серед нових хворих 24 жінки віком від 24 до 69 років і 41 чоловік віком від 19 до 92 років.

Міський голова поінформував, що 11 пацієнтів госпіталізували, решта лікується на самоізоляції під контролем медиків.

Кличко знову закликав громадян залишатись удома на Великодні свята.

"Я ще раз звертаюся до киян та всіх українців: залишайтеся вдома на Великодні свята! Не йдіть до церкви, не ходіть у гості. Проведіть ці дні з найріднішими людьми. Бережіть себе та своїх близьких!" - закликав він.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали.

За даними Worldometer, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.