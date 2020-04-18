У Києві - 65 нових випадків коронавірусу, 26 з них у Лаврі - Кличко

У Києві - 65 нових випадків коронавірусу, 26 з них у Лаврі - Кличко

Укрінформ
У Києві на цей час підтверджено 770 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу виявлено 65 нових інфікованих, з них 6 медиків.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 65 людей. З них – 6 медиків. Загалом у Києві вже 770 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - поінформував Кличко.

Він додав, що з зареєстрованих за минулу добу випадків захворювання 26 виявлено у Києво-Печерській лаврі.

За його даними, серед нових хворих 24 жінки віком від 24 до 69 років і 41 чоловік віком від 19 до 92 років.

Міський голова поінформував, що 11 пацієнтів госпіталізували, решта лікується на самоізоляції під контролем медиків.

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Кличко знову закликав громадян залишатись удома на Великодні свята.

"Я ще раз звертаюся до киян та всіх українців: залишайтеся вдома на Великодні свята! Не йдіть до церкви, не ходіть у гості. Проведіть ці дні з найріднішими людьми. Бережіть себе та своїх близьких!" - закликав він.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали.

За даними Worldometer, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.

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