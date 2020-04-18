Смог у Києві: Кличко знову закликає зачиняти вікна

Вночі концентрація забруднювальних речовин у Києві внаслідок пожеж набагато вища, ніж вдень.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу

"Є таке поняття, як термічний вітер, який вдень розганяє смог, а вночі рух повітря не такий інтенсивний, як вдень. Концентрація речовин вночі, які виникають в результаті горіння, вона набагато вища. Тому ще раз можу сказати, будь ласка зачиняйте вікна, тому що це дійсно небезпечно", - сказав Кличко.

Він зазначив, що через день напрямок вітру зміниться, і є сподівання, що пожежники зможуть подолати цей виклик.

Як повідомлялося, за даними ДСНС, задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.

У Держслужбі запевняли, що станом на ранок 17 квітня радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).