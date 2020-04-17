Повітря у Києві найбрудніше за всю історію спостережень - кліматологи

Рівень забруднення столичного повітря, яким він був 16 та 17 квітня, не фіксувався жодного разу з початку спостережень.

Про це поінформували в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 16 та 17 квітня в період пилових бурь у повітрі Києва вміст пилу (завислих речовин) перевищив середньодобову гранично допустиму концентрацію (ГДКс.д.) загалом по місту у 2,3-2,4 раза, що спостерігалось вперше з початку спостережень з 1965 р", — йдеться в повідомленні.

У обсерваторії додали, що на окремих постах міста середньодобові концентрації були дещо вище:

-на ПСЗ №11 проспект Перемоги, район метро Святошин концентрації пилу у ці дні досягали 3,8-4,2 ГДКс.д;

-на ПСЗ №2 (вул. Довженка, 8, район Шулявки) - 3,1 ГДКс.д;

-на ПСЗ № 4 (вул. Інженера Бородіна, лівий берег-2,4-2,5 ГДКс.д;

-на ПСЗ № 7 – Бессарабська площа, ПСЗ № 9 вул. Каунаська, № 17 Оболонський проспект, № 20 - Деміївська площа – у 2,4-2,5 раза перевищували ГДКс.д.

Показники щодо інших забруднювальних домішок коливались у межах, характерних для цього періоду року, додали кліматологи.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у Києві спостерігалася пилова буря.