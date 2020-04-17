МОЗ радить киянам пити до трьох літрів рідини на добу через смог

Міністерство охорони здоров’я радить киянам не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та пити більше рідини з огляду на смог у столиці, який утворився внаслідок спалювання трави та сміття у приватних домогосподарствах.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Днями ми всі бачимо сильний смог у Києві та Київській області. За інформацією ДСНС, цей смог - наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. Важливо, що, за повідомленням ДСНС, хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе. Радіаційний фон по місту Києву та Київській області у межах норми та не перевищує фонових значень”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що смог може викликати зміни в самопочутті, особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання.

"Є кілька порад щодо смогу, тому що дим у повітрі може викликати головний біль, затруднене дихання, кашель, подразнення очей. Тому МОЗ радить якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю, пити більше рідини - до 2-3 літрів на добу. Також не відкривати вдома вікна, проводити частіше вологе прибирання приміщень. Особливо це стосується людей, які мають серцево-судинні захворювання", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ДСНС, радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що в столичному повітрі немає радіації, а лише часточки від пожеж.

У ДСНС повідомили, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.