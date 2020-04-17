Дим у Києві: медики радять сидіти вдома і зробити вологе прибирання

Киянам через задимлення, яке спостерігається зранку в столиці, краще не виходити надвір та варто робити вологе прибирання у своїх помешканнях.

Про це керівник пресслужби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила кореспонденту Укрінформу.

"Маємо рекомендації медиків, основне - це не виходити на вулицю, особливо тим людям, які страждають на захворювання органів дихання, робити вологе прибирання у квартирах, користуватися зволожувачами повітря або просто ставити ємності з водою, щоб воно було більш зволожене; якщо відкриваєте вікна на провітрювання, то завішуйте їх мокрими ганчірками", — повідомила вона.

На запитання, чи варто навіть у квартирі ходити у масках, Водолага пояснила, що варто консультуватися з медиками в індивідуальному порядку.

Дим у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як повідомлялося, задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.

У ДСНС наголосили, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.