Дим у Києві: медики радять сидіти вдома і зробити вологе прибирання
Про це керівник пресслужби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила кореспонденту Укрінформу.
"Маємо рекомендації медиків, основне - це не виходити на вулицю, особливо тим людям, які страждають на захворювання органів дихання, робити вологе прибирання у квартирах, користуватися зволожувачами повітря або просто ставити ємності з водою, щоб воно було більш зволожене; якщо відкриваєте вікна на провітрювання, то завішуйте їх мокрими ганчірками", — повідомила вона.
На запитання, чи варто навіть у квартирі ходити у масках, Водолага пояснила, що варто консультуватися з медиками в індивідуальному порядку.
Дим у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ
У ДСНС наголосили, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.