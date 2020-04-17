Кличко запевняє, що радіації в столичному повітрі немає

У столичному повітрі немає радіації, водночас у Києві спостерігається задимлення внаслідок підпалів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Всі експерти та рятувальники кажуть, що в повітрі забруднення радіацією немає. Всі чутки, які були на цю тему, — неправдиві. Ми перевіряли дозиметром від Києва до Чорнобиля, і можу сказати, що в місті Києві лише задимлення в результаті підпалів", — заявив він.

За даними ДСНС, радіаційний фон у Києві та області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Як повідомляв Укрінформ, у Чорнобильській зоні відчуження станом на 7 годину 17 квітня ще й досі тліють пеньки, трав’яний настил та деревина у пройдених вогнем осередках.

Пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Її вдалося загасили 14 квітня. Для ліквідації пожежі були залучені рятувальники із 15 областей України.