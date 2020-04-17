У Києві зафіксували продукти горіння з зони ЧАЕС: людей просять зачинити вікна та не виходити
Укрінформ
У Києві в повітрі зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони.
Людей просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
“У Києві спостерігається задимленість, в повітрі зафіксовані продукти горіння (заміри були зроблені о 21:30). Причиною цього є пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також північно-західний вітер”, — йдеться у повідомленні.
У КМДА зазначили, що радіаційний фон у столиці — в межах норми.
Фахівці закликають:
- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
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Як повідомили у київській держадміністрації, якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря телефоном.