У Києві зафіксували продукти горіння з зони ЧАЕС: людей просять зачинити вікна та не виходити

У Києві в повітрі зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони.

Людей просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

“У Києві спостерігається задимленість, в повітрі зафіксовані продукти горіння (заміри були зроблені о 21:30). Причиною цього є пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також північно-західний вітер”, — йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що радіаційний фон у столиці — в межах норми.

Фахівці закликають:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Читайте також: Рятувальники пояснили, звідки в Києві запах горілого

Як повідомили у київській держадміністрації, якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря телефоном.