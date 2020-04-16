Рятувальники пояснили, звідки в Києві запах горілого

Сьогодні ввечері у Києві в повітрі відчувається запах горілого.

Як повідомляє ДСНС, протягом дня 16 квітня на території Київської області зафіксовано випадки загорання трав’яного настилу та лісової підстилки, зокрема у Вишгородському, Іванківському районах та на території Ірпінської зони. Також на території міста Києва та Київської області спостерігались непоодинокі випадки спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. Крім того, на території Житомирської області триває гасіння декількох осередків загорання трав’яного настилу.

Рятувальники повідомляють, що протягом дня вітер був західного напрямку, а на вечір змінився на північно-західний. «Враховуючи вищевикладене та з урахуванням умов пересування повітряних мас та атмосферного тиску утворилися сприятливі умови для поширення продуктів горіння у повітрі на території міста Києва. Хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе», - йдеться у повідомленні.