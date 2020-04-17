ДСНС: радіація у Києві та області - в нормі

Радіаційний фон у Києві та області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

За даними ДСНС, рівень радіації у Києві становить 0,012 мР/год, у Київській області – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.

Рятувальники пояснюють, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.

"Протягом дня 16 квітня на території Київської області зафіксовано випадки загорання трав’яного настилу та лісової підстилки, зокрема у Вишгородському, Іванківському районах та на території Ірпінської зони. Також на території міста Києва та Київської області спостерігались непоодинокі випадки спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. Крім того, на території Житомирської області триває гасіння кількох осередків загорання трав’яного настилу", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що протягом дня вітер був західного напрямку, а на вечір змінився на північно-західний. Через це утворилися сприятливі умови для поширення продуктів горіння у повітрі на території міста Києва. Хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе, додали у відомстві.

Як повідомлялося, у Києві 16 квітня спостерігалася пилова буря та сильний вітер, а також низька видимість.

У Чорнобильській зоні відчуження станом на 7 годину 17 квітня тліють пеньки, трав’яний настил та деревина у пройдених вогнем осередках.

Пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Її вдалося загасили 14 квітня. Для ліквідації пожежі були залучені рятувальники із 15 областей України.