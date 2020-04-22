Уряд затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Проєкт відповідної постанови на засіданні уряду презентував міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонується затвердити порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Визначається напрямок спрямування коштів, механізм подання та розгляду звернень про виділення коштів, визначаються суб'єкти звернення, матеріали, що додаються до звернення. Також визначається процедура підготовки та прийняття рішення про виділення коштів із Фонду, механізм виділення коштів", - сказав Марченко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.

"Це необхідний документ для початку використання Фонду. Бюджет підписаний. За умови ухвалення цього порядку вже цього тижня ми зможемо працювати і використовувати кошти Фонду", - зазначив Шмигаль.

Пресслужба Міністерства фінансів повідомляє, гроші підуть на допомогу літнім людям, сім'ям лікарів, що померли від цієї хвороби, та на заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню пандемії.

Контроль за витрачанням коштів фонду здійснюватиметься представниками законодавчої та виконавчої гілок влади.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.