Наступним "коронавірусним" викликом стануть травневі свята – Зеленський

Наступним викликом щодо розвитку ситуації з епідемією COVID-19 після Великодня будуть травневі свята, під час яких треба уникати великих скупчень людей.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на щоденній нараді з представниками уряду та правоохоронних органів щодо подолання епідемії COVID, повідомляє пресслужба глави держави.

Як зазначалося на нараді, порівняно велика кількість захворілих за останню добу – 467 осіб – може бути відлунням Великодніх свят. За динамікою поширення захворюваності в лідери виходить Миколаївщина, де за добу зафіксували 41 новий випадок.

«Система відстежування поширення епідемії у нас налагоджена добре. Систему допомоги ми постійно покращуємо. Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей», – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Організація Об’єднаних Націй виділяє країнам, які того потребують, кошти для боротьби з коронавірусом. Україна має отримати 140 мільйонів доларів.

«Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування», – зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні в середу, 22 квітня, схвалив проєкт постанови про продовження дії карантину до 11 травня 2020 року.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.