Прем'єр анонсував введення е-контролю самоізоляції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував запровадження до 11 травня електронного контролю самоізоляції через застосунок "Дія".

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 22 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запровадження (до 11 травня - ред.) електронного контролю самоізоляції замість обсервації. На практиці замість обов'язкової обсервації для низки громадян буде запроваджена самоізоляція з посиленим контролем за допомогою інструменту "Дія", - сказав Шмигаль.

Він додав, що схожу модель запровадили країни Європи, зокрема Польща.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні в середу, 22 квітня, схвалив проєкт постанови про продовження дії карантину до 11 травня 2020 року.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.