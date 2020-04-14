У Києво-Печерській лаврі виявили ще два випадки коронавірусу
Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 2 – у Києво-Печерській Лаврі. Також летальний випадок, про який я сказав, - це монах Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі та був госпіталізований раніше звідти. Чоловікові було 42 роки», - сказав Кличко.
"Учора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври та 68 студентів духовної семінарії. Серед них виявили хворих, двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - сказав Кличко.
Він нагадав, що 13 квітня столична влада посилила карантинні заходи в Києво-Печерській Лаврі. На території Лаври виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру.
"Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом", - сказав мер.
Лавра на карантині/ Фото: Геннадій Мінченко
Він зазначив, що сьогодні запланований відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії та семінарії.
Як повідомляв Укрінформ, у Свято-Успенській Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть монаха від COVID-19.
Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 людей. Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.