У Києво-Печерській лаврі виявили ще два випадки коронавірусу

У Києво-Печерській лаврі за минулу добу зареєстровано ще два випадки захворювання на коронавірус.

Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 2 – у Києво-Печерській Лаврі. Також летальний випадок, про який я сказав, - це монах Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі та був госпіталізований раніше звідти. Чоловікові було 42 роки», - сказав Кличко.

"Учора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври та 68 студентів духовної семінарії. Серед них виявили хворих, двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - сказав Кличко.

Він нагадав, що 13 квітня столична влада посилила карантинні заходи в Києво-Печерській Лаврі. На території Лаври виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру.

"Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом", - сказав мер.

Лавра на карантині/ Фото: Геннадій Мінченко

Він зазначив, що сьогодні запланований відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії та семінарії.

Як повідомляв Укрінформ, у Свято-Успенській Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть монаха від COVID-19.

Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 людей. Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.