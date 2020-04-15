Служба зайнятості максимально спростила процедуру реєстрації безробітних

В умовах карантину процедура реєстрації безробітних максимально спрощена.

Про це під час онлайн-брифінгу на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці» заявив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Внесеними в законодавство України змінами, відповідними постановами Кабінету міністрів України статус безробітного в цей карантинний період надається особам з першого дня подачі ними документів на реєстрацію в центр зайнятості, за їхньою особистою заявою і без вимог щодо підбору їм відразу підходящої роботи за умови наявності такої роботи в центрі зайнятості. Процедура реєстрації безробітних максимально спрощена. З нею можна ознайомитися на сайті Державної служба зайнятості, а також на сайті Київського міського центру зайнятості», - сказав Білич.

За його словами, кожен громадянин, який має на це відповідне право згідно з законом «Про зайнятість населення», може при бажанні зареєструватися в службі зайнятості.

«Для цього потрібно особі, яка бажає зареєструватися, обрати районну філію служби зайнятості, найбільш зручну з точки зору логістики, для її обслуговування. Це можна зробити, зайшовши на сайт Київського міського центру зайнятості або на сторінку соціальної мережі Фейсбук нашого центру зайнятості. Також є електронна скринька обраної вами філії служби зайнятості будь-якого району міста», - розповів Білич.

Наступним кроком, за його словами, є підготовка заяв.

«Завантажені форми заяви про надання або поновлення статусу безробітного та другої заяви про призначення або поновлення виплат допомоги по безробіттю необхідно роздрукувати, заповнити та підписати. Якщо немає можливості у громадянина здійснити роздрукування заяви з сайту, можна написати заяву власноруч. Зроблені фото або скан копій підписаних заяв надсилати на електронні пошти обраних філій служби зайнятості", - пояснив він.

Білич зазначив, що після закінчення карантину або надзвичайної ситуації, особа яка була зареєстрована у службі зайнятості за спрощеною системою, впродовж перших 10 робочих днів повинна звернутися до служби зайнятості особисто, та подати оригінали документів для надання статусу безробітного.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Спочатку його ввели до 3 квітня, а згодом продовжили до 24 квітня.

Фото з відкритих джерел