Кількість безробітних у столиці з початку року зросла на 45%

У Київському міському центрі зайнятості від початку карантину, 12 березня, зареєструвалося 4 600 нових безробітних, а загалом з початку року кількість безробітних у столиці зросла на 45%.

Про це під час онлайн-брифінгу на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці» поінформував директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ситуація на ринку праці столиці дійсно змінилася. Безробіття зростає. Зокрема, це стосується і роботи колишніх працівників малого та середнього бізнесу, великих підприємств. Якщо взяти для порівняння базу минулого року за січень - середину квітня 2019 року, то кількість безробітних, які звернулися за допомогою і за статусом до Київського міського центру зайнятості, зросла на 45%», - сказав Білич.

За його словами, тільки з початку карантину, тобто після 12 березня, у Київському міському центрі зайнятості зареєструвалося 4 600 нових безробітних.

«Якщо в докарантинний період, з 1 січня до 12 березня 2020 року, зростання у порівнянні з таким же періодом 2019 року відбулось в частині офіційно зареєстрованих безробітних лише на 8%, то з 12 березня по 13 квітня включно таке зростання відбулось в 2,3 рази. Зокрема, 4600 осіб за цей короткий період, за місяць, зареєстровано в 2020 році, і всього 2 тисячі було зареєстровано безробітних в місті Києві у 2019 році», - наголосив він.

Загальна кількість безробітних, які зареєстровані у службі зайнятості станом на 15 квітня –близько 13,5 тисяч осіб.

«Це на 60% більше, ніж на такий період 2019 року», - додав Білич.