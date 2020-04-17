Біля храмів на Великдень чергуватимуть 22 тисячі поліцейських

На час Великодніх богослужінь в Україні біля храмів чергуватимуть 22 тисячі правоохоронців.

Про це заявив в ефірі програми "Право на владу" голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«У найближчі дні, у суботу та неділю, під час Великодніх богослужінь будуть чергувати безпосередньо при храмах 22 тисячі поліцейських та гвардійців. Поліція біля храмів буде проводити роз’яснювальну роботу. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян – будемо вдаватися до більш жорстких заходів", - сказав Клименко.

Також голова Нацполіції в ефірі звернувся до священнослужителів всіх конфесій із проханням "допомогти поліції в ці дні утримати порядок".

Як повідомлялося, МВС та релігійні конфесії визначили формат проведення свят: у храмах повинно бути не більше 10 осіб, онлайн трансляція доступна для всіх.