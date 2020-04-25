На Херсонщині "закривають" три населені пункти

На Херсонщині три населені пункти на вихідні закриваються на карантин.

Про це повідомляє офіційний сайт ГУ Нацполіції в області.

«На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про закриття трьох населених пунктів на карантин. Це місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району. У вказаних населених пунктах зафіксовано збільшення кількості хворих на коронавірус, тому цими днями проводитимуться тимчасові обмеження та додаткові дезінфікуючі заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, починаючи з 13:00 години 25 квітня і до 06:00 години 27 квітня місто Олешки та села Малі Копані й Ліві Солонці будуть закриті на в’їзд-виїзд.

У місті Олешки будуть встановлені 5 карантинних блокпостів, у Малих Копанях – 2, у Лівих Солонцях – 2. Поліція Херсонщини просить з порозумінням поставитись до необхідних тимчасових обмежень та не наражати себе й інших на небезпеку.

Правоохоронці контролюватимуть дотримання громадянами карантинних заходів, шляхом цілодобового патрулювання. Місцевих жителів просять не панікувати, а дослухатися до порад та залишатися вдома.

Водночас голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв повідомив у Facebook, що з 13:00 25 квітня до 06:00 27 квітня буде введено додаткові обмежувальні заходи й у місті Генічеськ.

Також, за його словами, обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про закриття кладовищ в області на час поминальних днів – з 20 квітня по 3 травня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 квітня в Херсонській області 79 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Зафіксовано один летальний випадок. Повністю одужали від COVID-19 вже 14 осіб.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 25 квітня зареєстрували 8125 випадків захворювання на корнавірусну хворобу. За минулу добу кількість інфікованих зросла на 478 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 782 пацієнти одужали.