На Херсонщині одужала 80-річна жінка, яка хворіла на COVID-19
Укрінформ
На Херсонщині одужала 80-річна жінка, яка хворіла на COVID-19.
Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
«Серед тих, хто вилікувався, – 80-річна жінка з Херсона, за стан якої хвилювалось багато херсонців», - зазначив Гусєв.
Голова ОДА повідомив, що наразі в області повністю одужали від COVID-19 вже 14 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 квітня в Херсонській області 79 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. Зафіксовано один летальний випадок.
За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні станом на ранок 25 квітня зареєстровано 8125 випадків COVID-19, з них за добу - 478.
Фото: AA