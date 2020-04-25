На Херсонщині одужала 80-річна жінка, яка хворіла на COVID-19.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Серед тих, хто вилікувався, – 80-річна жінка з Херсона, за стан якої хвилювалось багато херсонців», - зазначив Гусєв.

Голова ОДА повідомив, що наразі в області повністю одужали від COVID-19 вже 14 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 квітня в Херсонській області 79 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. Зафіксовано один летальний випадок.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні станом на ранок 25 квітня зареєстровано 8125 випадків COVID-19, з них за добу - 478.

Фото: AA