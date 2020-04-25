Коронавірус виявили у 1300 українських медиків

В Україні станом на ранок суботи, 25 квітня, зареєстрували 1301 випадок захворювання на корнавірусну хворобу у медичних працівників.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

"На амбулаторному лікуванні 5 498 пацієнтів, з них 433 дитини та 1 301 медпрацівник", - йдеться у повідомленні.

Усього, за даними ЦГЗ, госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей та 273 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 104 людини, у тому числі одна дитина.

При цьому 145 медичних пацівників вже одужали.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 25 квітня зареєстрували 8125 випадків захворювання на корнавірусну хворобу. За минулу добу кількість інфікованих зросла на 478 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 782 пацієнти одужали.