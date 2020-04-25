У світі - 2,8 мільйона хворих на COVID-19, одужали більш як 800 тисяч

Станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали і 197 318 загинули.

Про це свідчать дані Worldometer.

Найбільша кількість випадків у світі, як і раніше, зафіксована у США: 925 232, в тому числі 52 193 летальних результати і 110 432 випадки одужання.

В Іспанії та Італії на сьогодні зафіксовано 219 764 та 192 994 випадки відповідно.

Найбільша кількість нових випадків наразі зафіксована в Мексиці — 1 239 випадків і 152 летальних випадки, в результаті чого загальна кількість хворих в країні досягла 12 872, а загиблих — 1 221.

У Бразилії зафіксували 1 048 нових випадків (54 043 загалом).

В Україні лабораторно підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала.