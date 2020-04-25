Антималярійний препарат хлорохін виявився безсильним проти COVID-19

Вчені припинили займатися дослідженням препарату хлорохіну проти малярії, який вважали потенційним лікарським засобом в боротьбі з COVID-19, після того, як він спричинив смерть 20 осіб.

Про це повідомляє CNBC.

У пацієнтів, які почали приймати препарат, згодом діагностували аритмію, а загалом смертність серед таких пацієнтів збільшилася до 28%. При цьому серед людей, які відмовилися приймати препарат, смертність склала 11%.

Як зазначається, хлорохін може також викликати аномальні серцеві ритми та підвищене серцебиття.

За словами вчених, вони продовжуватимуть вивчати ризики, пов'язані з використанням хлорохіну для COVID-19 і повідомлятимуть про них громадськості.

Раніше повідомлялося, що у світі розробляється понад 100 вакцин проти коронавірусу.