ІФА-тестування на COVID-19 розпочнуть на Одещині та Сумщині - Ляшко

В Одеській та Сумській областях розпочнеться ІФА-тестування, яке дозволить виявити наявність антитіл до коронавірусу.

Про це у програмі “Свобода слова” на ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми запускаємо тестування, яке дозволить ретроспективно подивитися наявність антитіл, і подивитися епідеміологічно чи були пропущені такі випадки (захворювання на COVID-19 - ред.). Перші такі випадки будуть досліджуватися в Одеській та Сумській областях. ІФА-тести до нас уже зайшли. Ми розпочинаємо тестування і будемо бачити реальну картину. Ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності. Наше завдання - щоб той, хто потребує медичної допомоги, отримав її”, - розповів Ляшко.

Він наголосив, що також буде розширено тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції. Однак вийти на такий рівень, як наприклад, у США, Україна не зможе.

“Ми говорили що можемо збільшити кількість тестувань до 30 тисяч на тиждень, зараз ми тестуємо 5-6 тисяч на добу, ми вже вийшли на норматив, про який говорили. Далі наша норма - збільшити до 80 тисяч. Якщо ми будемо говорити, про те чи дозволяє нам наша економіка робити такі тестування як у Сполучених Штатах - не дозволяє. Чи дозволяє закупити таку кількість обладнання і поставити його сьогодні в приміщеннях, які пристосовані? Не дозволяє. В той же час ми зробили все можливе, ампліфікатори для проведення полімеразно-ланцюгової реакції продовжують надходити в Україну, монтуватися. І вірусологи, які ще є і працюють (за що їм велика подяка), проводять в лабораторіях сьогодні майже 24 годин на добу”, - зазначив Ляшко.

Головний санлікар додав, що також досліджуються на коронавірус зразки, взяті в померлих, у яких були діагностовані пневмонії або інші легеневі захворювання. Це робиться, аби виявити якомога більше випадків захворювання на COVID-19.

Тому, за словами Ляшка, головним завдання залишається забезпечення медичної допомоги всім, хто її потребує, аби не ставити лікарів перед вибором, якому пацієнтові надати допомогу - 40-річному чи 60-річному. Тим більше що зараз заповнені лише 10% ліжок у реанімаційних відділеннях лікарень, де лікують від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9009 випадків захворювання на COVID-19. Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей. 864 пацієнти вже одужали.