Степанов сказав, коли в Україні запустять тестування на антитіла

ІФА-тестування, яке дає змогу виявити антитіла до коронавірусу, може бути запущене в Україні тільки після перевірки ефективності такої діагностики.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 26 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується масового використання ІФА-тестів, у тому числі українського виробництва, то тільки після стовідсоткової впевненості в тому, що вони достовірні, що ми можемо їх використовувати, ми почнемо це робити", - заявив Степанов.

Він додав, що ІФА-тести дають змогу визначити антитіла до збудника інфекції в організмі людини, зокрема чи хворіла вона на цю інфекцію. "Якщо ми кажемо про ПЛР-тести, то це є такий золотий стандарт діагностики, він визначає наявність геному безпосередньо в організмі людини. Саме тому для діагностування коронавірусної хвороби COVID-19 ми і працюємо з ПЛР-тест-системами", - наголосив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету до коронавірусу.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

Фото: АА