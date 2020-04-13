За кордоном 24 українці одужали від коронавірусу - МЗС

За кордоном від коронавірусної хвороби одужали 24 українці.

Про це повідомляє "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"За кордоном від коронавірусної хвороби COVID-19 одужали 24 українці. Ще шість українців померли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 175 громадян України проходять лікування в закордонних клініках.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки COVID-19, за добу захворіли 325 людей.

Загальна кількість випадків зараження у світі становила 1 851 531, з яких 114 290 осіб померли, понад 430 тисяч - одужали.

Фото: АА