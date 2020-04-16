У поліції Луганщини вірять, що роз’яснення вбережуть людей від штрафів

Працівники поліції, підпорядковані Головному управлінню Національної поліції в Луганській області, намагаються більше роз’яснювати та інформувати громадян про небезпеку порушення карантинних правил, ніж складати протоколи щодо штрафів.

Про це заявила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай під час онлайн-пресконференції в Укрінформі на тему: «Особливості та ризики діяльності поліцейських під час карантину: проблеми та рішення. Досвід ГО «ЗооКонтроль».

«Ми постійно роз'яснюємо нашим громадянам, що можна і не можна робити під час карантину, де перебувати, роздаємо відповідні памятки. Треба сказати, що наші громадяни дуже відповідальні в цьому сенсі. Працівниками луганської поліції було складено п’ять протоколів, пов’язаних із розповсюдженням фейків у соціальних мережах. В основному у постах таких блогерів ідеться про неіснуючі факти захворювання громадян", - уточнила Погукай.

За її словами, на самому початку карантину було складено два адміністративних протоколи стосовно перевізників, які порушили встановлені правила перевезення пасажирів у громадському транспорті. З тих пір громадяни виявляють належну сумлінність.

Крім того, 33 проколи про адміністративне правопорушення складені патрульною поліцією. Про це під час онлайн-пресконференції повідомив начальник Управління патрульної поліції в Луганській області Віктор Левченко.

Це стосується людей, які прибули із-за кордону та перебувавають на обсервації і повинні дотримуватися певних правил.

"Складання протоколів не є метою та самоціллю поліції. Основна задача - дисциплінувати громадян, аби вони не наражали на небезпеку себе та оточуючих людей під час карантину", - підкреслив Левченко.

Як повідомлялося, в Україні до 24 квітня продовжено карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. які, зокрема, передбачають обмеження одноразового перебування людей приміщеннях поліклінік, магазинів, банків тощо.

На законодавчому рівні з 17 березня КУпАП доповнено ст. 44-3, яка передбачає, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Змінами до своєї постанови № 211 від 29 березня уряд вказав, що люди, які повертаються із-за кордону з країни/регіону із місцевою передачею коронавірусу в громаді, вважаються такими, що мали контакт з хворим на хворобу COVID-19. Тому обов’язково мають пройти 14-денну обсервацію у спеціалізованих закладах, визначених Київською міською, обласними державними адміністраціями.