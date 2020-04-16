У поліції Луганщини вірять, що роз’яснення вбережуть людей від штрафів
Про це заявила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай під час онлайн-пресконференції в Укрінформі на тему: «Особливості та ризики діяльності поліцейських під час карантину: проблеми та рішення. Досвід ГО «ЗооКонтроль».
«Ми постійно роз'яснюємо нашим громадянам, що можна і не можна робити під час карантину, де перебувати, роздаємо відповідні памятки. Треба сказати, що наші громадяни дуже відповідальні в цьому сенсі. Працівниками луганської поліції було складено п’ять протоколів, пов’язаних із розповсюдженням фейків у соціальних мережах. В основному у постах таких блогерів ідеться про неіснуючі факти захворювання громадян", - уточнила Погукай.
За її словами, на самому початку карантину було складено два адміністративних протоколи стосовно перевізників, які порушили встановлені правила перевезення пасажирів у громадському транспорті. З тих пір громадяни виявляють належну сумлінність.
Крім того, 33 проколи про адміністративне правопорушення складені патрульною поліцією. Про це під час онлайн-пресконференції повідомив начальник Управління патрульної поліції в Луганській області Віктор Левченко.
Це стосується людей, які прибули із-за кордону та перебувавають на обсервації і повинні дотримуватися певних правил.
"Складання протоколів не є метою та самоціллю поліції. Основна задача - дисциплінувати громадян, аби вони не наражали на небезпеку себе та оточуючих людей під час карантину", - підкреслив Левченко.
Як повідомлялося, в Україні до 24 квітня продовжено карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. які, зокрема, передбачають обмеження одноразового перебування людей приміщеннях поліклінік, магазинів, банків тощо.
На законодавчому рівні з 17 березня КУпАП доповнено ст. 44-3, яка передбачає, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Змінами до своєї постанови № 211 від 29 березня уряд вказав, що люди, які повертаються із-за кордону з країни/регіону із місцевою передачею коронавірусу в громаді, вважаються такими, що мали контакт з хворим на хворобу COVID-19. Тому обов’язково мають пройти 14-денну обсервацію у спеціалізованих закладах, визначених Київською міською, обласними державними адміністраціями.