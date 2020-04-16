16 квітня, 11:00 - онлайн-пресконференція на тему: «Особливості та ризики діяльності поліцейських під час карантину: проблеми та рішення. Досвід ГО «ЗооКонтроль»

Організатор: ГО «ЗооКонтроль», м. Харків.

Учасники: Олександр Бакумов - депутат Верховної Ради України IX скликання, голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності; Андрій Ревенко - директор ГО «ЗооКонтроль», м. Харків; Тетяна Погукай - начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Луганській області; Віктор Левченко - начальник Управління патрульної поліції в Луганській області, лейтенант поліції; Юрій Онищенко – міський голова Попасної.

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Харківська ГО "ЗооКонтроль" допомагає поліції Донбасу з дезінфекцією транспорту, приміщень та зброї

У Харкові громадська організації "ЗооКонтроль", яка, переймається питаннями захисту тварин, вже має досвід допомоги поліцейським у містах Донбасу в умовах карантину: вона взяла на себе забезпечення повної дезінфекції службових приміщень, спецтранспорту та зброї.

Про це роповіла під час онлайн-пресконференції в Укрінформі на тему "Особливості та ризики діяльності поліцейських під час карантину: проблеми та рішення", речниця ГО "ЗооКонтроль" (Харків) Наталія Зозуля.

"Почну з того, що громадська організація "ЗооКонтроль" - єдина в Україні, яка має мобільні ветеринарні комплекси. Основний напрямок роботи - відловлення безпритульних тварин, їх стерілізація, щеплення від сказу, ідентифікація за допомогою електронного мікрочіпу, внесення даних про них до власного реєстру, перетримка тварин, повернення до ареалу мешкання. Мета організації - захист населення під час карантину від небезпечних інфекцій, спільних для людей та тварин. Ми маємо досвід дезінфекції приміщень, спеціальну апаратуру, препарати для протидії коронавірусу. І не випадково, що засновник та директор ГО "ЗооКонтроль" Андрій Ревенко - він має волонтерський досвід з 2014 року - запропонував меру Попасної Луганської області Юрію Оніщенко на доброчинних засадах надати місту дезінфекційну допомогу", - розповіла Зозуля.

За її словами, за період з 26 березня по 15 квітня фахівці ЗооКонтролю власним коштом зробили у містах Попасна та Сєвєродонецьк дезінфекцію зупинок транспорту, під'їздів житлових будинків, офісів Пенсійного фонду, міського транспорту, блокпостів, у тому числі, блокпосту імені Героя України Сергія Кульчицького.

Як зазначив під час пресконференції сам Ревенко, саме тоді вирішили надати таку ж допомогу місцевій поліції.

"Зараз, під час карантину, поліція - єдина державна організація, яка може взяти ситуацію в країні під контроль. Якщо медики мають протоколи боротьби з коронавірусом, то для поліції це - невідомий ворог. У той же час поліцейські першими зустрічають загрозу, усі вони у зоні ризику, бо забезпечують захист громадян під час чергувань, а потім повертаються у свої службові приміщення, і невідомо, чи вони безпечні. Тому ми провели дезінфекцію усіх приміщень, спецтраспорту та зброї поліцейських. Працюємо за допомогою "пушки" - генератора так званого гарячого туману, де розмір дисперсних часточок сертифікованого засобу, розрахованого і на коронавірус, - усього 10 мікрон Це єфективний та безпечний спосіб дезінфекції", - зазначив Ревенко.

Допомогу поліції з боку ГО "ЗооКонтроль" оцінили учасники онлайн-пресконференції, зокрема, депутат Верховної Ради України IX скликання, голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Олександр Бакумов, міський голова Попасної Юрій Оніщенко, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай, начальник Управління патрульної поліції в Луганській області Віктор Левченко.

У ході пресконференції також обговорено питання законодавства та алгоритму дій влади під час карантину, дефіциту міського бюджету, правил обсервації, забезпечення поліцейських та громадян засобами індивідуального захисту.

До речі, у Попасній зараз немає підтверджених випадків зараження коронавірусом, загалом в Луганської області - 4 випадки, кількість встановлених контактних осіб - 79. Серед захворілих на COVID-19 поліцейських немає.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Поліція Луганщини під час карантину ставить більше на роз’яснення, ніж на штрафи

Працівники поліції, підпорядковані Головному управлінню Національної поліції в Луганській області, намагаються більше роз’яснювати та інформувати громадян про небезпеку порушення карантинних правил, ніж складати протоколи щодо штрафів.

Про це заявила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай під час онлайн-пресконференції в Укрінформі на тему: «Особливості та ризики діяльності поліцейських під час карантину: проблеми та рішення. Досвід ГО «ЗооКонтроль».

«Ми постійно роз'яснюємо нашим громадянам, що можна і не можна робити під час карантину, де перебувати, роздаємо відповідні памятки. Треба сказати, що наші громадяни дуже відповідальні в цьому сенсі. Працівниками луганської поліції було складено п’ять протоколів, пов’язаних із розповсюдженням фейків у соціальних мережах. В основному у постах таких блогерів ідеться про неіснуючі факти захворювання громадян", - уточнила Погукай.

За її словами, на самому початку карантину було складено два адміністративних протоколи стосовно перевізників, які порушили встановлені правила перевезення пасажирів у громадському транспорті. З тих пір громадяни виявляють належну сумлінність.

Крім того, 33 проколи про адміністративне правопорушення складені патрульною поліцією. Про це під час онлайн-пресконференції повідомив начальник Управління патрульної поліції в Луганській області Віктор Левченко.

Це стосується людей, які прибули із-за кордону та перебувавають на обсервації і повинні дотримуватися певних правил.

"Складання протоколів не є метою та самоціллю поліції. Основна задача - дисциплінувати громадян, аби вони не наражали на небезпеку себе та оточуючих людей під час карантину", - підкреслив Левченко.

Як повідомлялося, в Україні до 24 квітня продовжено карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. які, зокрема, передбачають обмеження одноразового перебування людей приміщеннях поліклінік, магазинів, банків тощо.

На законодавчому рівні з 17 березня КУпАП доповнено ст. 44-3, яка передбачає, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Змінами до своєї постанови № 211 від 29 березня уряд вказав, що люди, які повертаються із-за кордону з країни/регіону із місцевою передачею коронавірусу в громаді, вважаються такими, що мали контакт з хворим на хворобу COVID-19. Тому обов’язково мають пройти 14-денну обсервацію у спеціалізованих закладах, визначених Київською міською, обласними державними адміністраціями.

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