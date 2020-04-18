На Київщині за добу - 27 нових випадків коронавірусу: у яких районах

У Київській області підтверджено 280 випадків захворювання на COVID-19, у тому числі за останню добу додалося 27 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 18 квітня 2020 року офіційно підтверджено 280 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 27 нових випадків коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Так, в Обухівському р-ні підтверджено 45 випадків (20 – смт Козин , 4 - с. Романків, 8 – м. Українка, 12 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка);

У Києво-Святошинському р-ні – 86 (16 – с. Софіївська Борщагівка, 10 – Крюковщина, 21 – м . Вишневе, 9 – м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське , 4 – с. Дмитрівка, 2 – с. Тарасівка; 2 –с. Чайки, 1 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 3 – Білогородка, 1 - Капітанівка, 1 - с. Нове, 1 - с. Гнатівка);

Два випадки зафіксовано у Баришівському р-ні; 4 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка, с. Фурси – 2, м. Узин); 7 – у Бориспільському р-ні, (2 - с. Гнідин, 2 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 1 – с. Гора, 1 - с. Кийлів); 12 – у Броварському р-ні, (с. Зазим’я, Княжичі - по 2 випадки, смт Калита – 2, Требухів - 4, Погреби – 1, с. Велика Димерка - 1); 3 – у Бородянському р-ні; 5 – у Васильківському р-ні; 2 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці); 1 – у Іванківському районі; 6 – у Макарівському р-ні; 2 – у Миронівському р-ні; 3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні; 1 – у Поліському р-ні; 1 – у Рокитнянському р-ні; 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха).

7 випадків підтверджено у м. Біла Церква; 13 – у м. Бровари; 16 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 9 – у м. Буча; 3 – м. Васильків; 8 – м. Вишгород; 15 – у м. Ірпінь; 4 – у м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 2 – у м. Гостомель; 1 – у смт. Коцюбинське; 1 – у смт Ставище; 4 – у м. Кагарлик; 3 – у м. Переяслав; 2 – у смт Рокитне; 1– у смт Іванків; 2 – смт Володарка.

З них на стаціонарному лікуванні – 80 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 200 осіб.

Із них діти – 17: (смт Козин ; Обухів; с. Лісники; с. Гатне; с. Борщагівка; м. Бориспіль, м. Ірпінь; Поліський район, м. Фастів, м. Бровари, Василівський район).

Одужало 16 людей.

За час пандемії померло – 9 людей: 4 випадки – Києво-Святошинський район (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка), 1 випадок – Миронівський район (с. Мостище), 1 випадок Броварський район (Требухів), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок – м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок – Ставищенський район. За добу смертельних випадків не зафіксовано.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1369 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 84 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 2660 контактними особами.