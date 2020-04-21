Укрзалізниця може перейти на чотириденний робочий тиждень

АТ "Укрзалізниця" розглядає можливість введення чотириденного робочого тижня у випадку продовження епідемії захворювання COVID-19 у країні та карантинних обмежень.

Таке рішення було прийнято на засіданні правління АТ "Укрзалізниця" та погоджено із представниками галузевих профспілок, присутніми на засіданні, повідомляє пресслужба підприємства.

"Укрзалізниця з 1 липня 2020 року може ввести режим чотириденного робочого тижня у випадку продовження епідемії захворювання COVID-19 у країні та якщо обґрунтовані заходи, спрямовані на її стримування, наприклад, введення карантинних обмежень, будуть продовжені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в компанії вже вжили низку антикризових заходів для безперебійної роботи залізничної галузі. Зокрема, обмежено закупівлі матеріально-технічних ресурсів (послуг), які не пов’язані з основною діяльністю Укрзалізниці та знижено витрати дизельного пального, електроенергії тощо.

Крім того, компанія тимчасово призупинила комісійний розгляд питань щодо одноразових заохочень, доплат, надбавок, компенсацій оренди житла, тощо для працівників.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 21 квітня заявив, що Кабінет міністрів України на найближчому засіданні розгляне питання про продовження карантину до 12 травня. Наразі карантин в Україні діє до 24 квітня.

З 18 березня в Україні припинене внутрішнє пасажирське залізничне, автомобільне та авіасполучення. Укрзалізниця продовжує здійснювати вантажні перевезення та спецрейси для перевезення медиків, працівників Національної поліції України і Державної служби з надзвичайних ситуацій.