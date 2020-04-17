Укрзалізниця закупила 10 тисяч експрес-тестів на COVID-19 для своїх лікарень

АТ "Укрзалізниця" закупило 10 тисяч експрес-тестів на COVID-19 та передає їх до відомчих лікарень.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця вживає всіх необхідних заходів для захисту своїх співробітників. Компанія вже закупила 10 тис. експрес-тестів на COVID-19 та передає їх до відомчих лікарень з метою проведення попереднього тестування на коронавірус співробітників із симптомами COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Усі відомчі лікарні отримають по 500 експрес-тестів, а 6 тисяч експрес-тестів залишаються в резерві. Крім цього, компанія закупила понад 277 тисяч захисних масок та респіраторів, більше 22 тисяч літрів антисептику, а також одноразові рукавички, захисні окуляри, засоби для дезінфекції приміщень і рухомого складу тощо.

Загалом в Укрзалізниці планують придбати ще понад 1,5 млн масок та 50 тисяч літрів антисептику.

Зазначається, що в компанії створена спеціальна комісія з реагування на виявлення випадків інфікування працівників, яка вживає заходів, спрямованих на запобігання розповсюдження коронавірусу, зокрема відповідає за ізоляцію хворих та їхніх контактних осіб, а також дезінфекцію приміщень. Ця комісія також здійснює щоденний оперативний моніторинг захворювання залізничників на ГРВІ та випадків підтвердження у співробітників COVID-19.

Читайте також: Укрзалізниця спростовує фейк про паперові маски у її працівників

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.