Укрзалізниця спростовує фейк про паперові маски у її працівників

В АТ "Укрзалізниця" повідомили, що працівники локомотивного депо "Кременчук" повністю забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про це Укрзалізниця інформує у Facebook.

"Працівники локомотивного депо "Кременчук" повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. Інформація, поширена у ЗМІ, що зазначеним працівникам сьогодні видали паперові маски, не відповідає дійсності", - заявляє УЗ.

Зазначається, що до депо "Кременчук" надійшло та видано працівникам: 750 масок, 300 респіраторів, 230 гумових рукавиць, 46 літрів засобів для дезінфекції рук тощо.

У компанії пояснили, що на початку дії карантину, 12 та 13 березня, Південна залізниця у зв’язку з дефіцитом виготовила для працівників депо "Кременчук" паперові маски. Однак уже з 14 березня залізничники були повністю забезпечені захисними масками, закупленими у виробників.

"Укрзалізниця постійно поповнює запаси засобів індивідуального захисту, аби убезпечити роботу колективу, задіяного у перевезенні стратегічно важливих вантажів", - наголошується в повідомленні.

Зокрема вказується, що силами регіональних філій закуплено та передано структурним підрозділам понад 268 тис. захисних масок та респіраторів, здійснено постачання понад 18 тис. літрів антисептику для рук.

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Крім того, регіональні філії забезпечені одноразовими рукавицями, окулярами, засобами для дезінфекції приміщень та рухомого складу тощо. Найближчим часом планується постачити ще понад 1,2 млн засобів захисту дихальних шляхів.

В Укрзалізниці також інформують, що здійснюють централізовані закупівлі засобів індивідуального захисту для працівників. У такий спосіб придбано: 9,5 тис. респіраторів, 4,5 тис. літрів антисептику. Планується закупити 500 тис. масок та близько 50 тис. літрів антисептику для рук.

У зв’язку з цим УЗ закликає мас-медіа перед публікацією інформації про діяльність компанії звертатися по перевірений інформацію до її прес-служби.

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Раніше у деяких ЗМІ та соцмережах появилась інформація про те, що у Кременчуці працівникам депо видали захисні маски нібито з туалетного паперу.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін від 6 квітня запровадив додаткові заходи для запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби.

Відповідно до рішення уряду, не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски.

Також заборонено перебувати надворі більш як по двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідувати спортивні й дитячі майданчики, а також парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у разі службової потреби,