За тиждень Укрзалізниця перевезла понад 8600 працівників екстрених служб

Починаючи з 1 квітня Укрзалізниця перевезла понад 8 600 медиків, працівників поліції та співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Починаючи з 1 квітня 2020 року Укрзалізниця вже перевезла службовими поїздами більше 8000 медиків, майже півсотні працівників поліції та близько 30 співробітників ДСНС. Всього перевезено понад 8600 працівників екстрених служб. Проїзд у службових поїздах для них безкоштовний", - йдеться у повідомленні.

Витрати з організації перевезень лікарів, поліцейських та рятувальників на період карантину компанія взяла на себе.

Підставою для проїзду вказаних співробітників є службове посвідчення. Обов'язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

За погодженням із Міністерством інфраструктури України наразі курсує низка службових поїздів для підвозу залізничників, задіяних у безперервних виробничих процесах, а також працівників екстрених служб до своїх робочих місць. Такі маршрути організовані на всіх залізницях, крім Львівської та Південної, де підвіз працівників здійснюється автотранспортом.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" починаючи з 31 березня почала впроваджувати програму безкоштовних перевезень до місць роботи для залізничників, медиків, працівників Національної поліції та ДСНС на період карантину.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Із 16 березня 2020 року Кабінет міністрів заборонив міжміські перевезення всіма видами транспорту та масові заходи по всій Україні, із 25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжено до 24 квітня. У рамках карантинних заходів заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі.