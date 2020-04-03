Укрзалізниця безкоштовно перевозитиме працівників ДСНС на роботу

Укрзалізниця у період карантину безкоштовно перевозитиме працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) до місць роботи та у зворотному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"У період карантину залізничники підвозитимуть до місць роботи та зворотно своїми службовими поїздами працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Таке рішення було прийнято керівництвом акціонерного товариства та погоджено з Міністерством інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначають, що усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Підставою для проїзду рятувальників є службове посвідчення. Обов'язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Як повідомляв Укрінформ, з 31 березня Укрзалізниця запустила соціальну програму з безкоштовного перевезення медиків службовими поїздами. З 1 квітня компанія долучила до неї співробітників Національної поліції. Загалом, наразі погоджено та курсує декілька службових поїздів для підвозу залізничників до своїх робочих місць. Такі маршрути організовані на всіх залізницях, крім Львівської та Південної, де підвіз працівників здійснюється автотранспортом.

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16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

Згідно з постановою уряду, з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та далекому).

Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.