В Укрзалізниці прогнозують понад 6 мільярдів збитків у І півріччі

За попередніми оцінками, збитки Укрзалізниці за перше півріччя 2020 року можуть становити від 6 до 10 мільярдів гривень.

Про це заявив в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Желько Марчек, повідомляє медіацентр "Магістраль" .

"Лише за березень 2020 р. Укрзалізниця недоотримає 1,2-1,4 млрд грн. За нашими оцінками, за результатами першого півріччя 2020 р. чистий збиток компанії становитиме від 6 до 10 млрд грн. Таких результатів ми не мали з 2015 р.", - сказав Марчек.

За його словами, такі збитки спричинені як зупинкою регулярних пасажирських перевезень залізницею, так і зниженням обсягів виробництва та зупинкою окремих підприємств-вантажовідправників.

Читайте також: Укрзалізниця відтермінувала введення в дію нового договору на перевезення вантажів

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня 2020 року Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.