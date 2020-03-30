Укрзалізниця відтермінувала введення в дію нового договору на перевезення вантажів

АТ "Укрзалізниця" відтермінувало до 1 червня 2020 року введення в дію нового договору на перевезення вантажів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця".

"Керівництво Укрзалізниці вирішило відтермінувати до 1 червня введення в дію нового договору на перевезення вантажів. Дане рішення має на меті підтримати український бізнес в умовах вимушених обмежень роботи у зв’язку із карантинними заходами в Україні", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці компанії працюють з усіма зверненнями та зауваженнями бізнесу й Антимонопольного комітету України щодо положень нового договору для прийняття рішень, які відповідатимуть інтересам учасників перевізного процесу.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" оприлюднила новий договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, який мав вступити у дію з 1 квітня 2020 року.

Низка бізнес-асоціацій, зокрема Європейська бізнес асоціація та Українська зернова асоціація закликали керівництво Укрзалізниці та Міністерство інфраструктури України переглянути умови нового договору та відтермінувати введення його в дію.

26 березня Антимонопольний комітет України надав АТ "Укрзалізниця" обов’язкові для розгляду рекомендації: утриматись від впровадження нового Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом…; продовжити строк дії чинного Договору про надання послуг до моменту завершення доопрацювання нової редакції договору.