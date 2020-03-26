Криклія просять відтермінувати новий договір "Укрзалізниці" на вантажні перевезення

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до міністра інфраструктури України Владислава Криклія з проханням відтермінувати введення в дію нового договору АТ "Укрзалізниця" на вантажні перевезення до 1 липня 2020 року.

Відповідне звернення опубліковане на сайті УЗА.

"Українська зернова асоціація звернулася до міністра інфраструктури України Владислава Криклія з проханням відтермінувати введення в дію нового договору АТ "Укрзалізниця" про надання послуг з організації перевезення вантажів залізницею з 1 квітня до щонайменше 1 липня 2020 року аби врахувати всі зауваження бізнесу в новому договорі", - йдеться у повідомленні.

В асоціації вважають, що введення в дію такого договору в умовах зниження економічної активності, падіння світової економіки та запровадження карантинних обмежень у зв’язку з боротьбою з поширенням коронавірусу може значно нашкодити експорту зернових з України, що матиме катастрофічні наслідки для цілої економіки країни.

За новим договором плата за користування вагонами під час вантажних операцій зростає відразу до 1363 грн (сьогодні вона становить близько 105 грн за першу добу за зерновоз), а за дві доби вартість подвоюється і становить 2726 грн.

"Цілком зрозуміло, що таке зростання вартості збільшить витрати вантажовідправника, та, відповідно, недоотримання доходів аграріями", - зазначають в УЗА.

На думку експертів асоціації, навіть попередній аналіз нового договору дає підстави вважати, що введення його в дію є передчасним, особливо на фоні обмежень і карантинних заходів, та призведе до зростання витрат вантажовласників на залізничні вантажні перевезення. А це негативно вплине як на роботу аграріїв, так і на показники операційної роботи самої АТ "Укрзалізниця".

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В асоціації наголошують, що бізнес-асоціації неодноразово висловлювали до проєкту договору "Укрзалізниці" зауваження та застереження щодо дискримінаційної суті документу стосовно споживачів послуг яких УЗ фактично змушувала підписувати новий документ, інакше припиняла надавати послуги з перевезення. Антимонопольний комітет України виніс попередження АТ "Укрзалізниця" через це.

"Проте в оновленому проєкті монополіста досі залишаються дискримінаційні норми по відношенню до користувачів послуг та значно підвищується плата за використання вагонів "Укрзалізниці", - підкреслила УЗА в своєму зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська бізнес асоціація (ЄБА) також закликала АТ "Укрзалізниця" відтермінувати введення в дію нового договору про надання послуг із організації перевезення вантажів залізничним транспортом до 1 червня 2020 року.

АТ "Укрзалізниця" опублікувала новий договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, який має вступити у дію з 1 квітня 2020 року.