В Укрзалізниці планують знизити вартість послуг для перевізників вантажів

АТ "Укрзалізниця" надасть перевізникам вантажів можливість замовляти послуги перевезень у вагонах компанії на довгі терміни, а також знизить вартість своїх послуг.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Так, Укрзалізниця запропонує вантажовідправникам нові продукти при користуванні вагонами компанії, які допоможуть клієнтам знизити видатки на вартість перевезень одночасно із збільшенням глибини планування. Йдеться про можливість замовлення послуги перевезень у вагонах компанії на довгі терміни, при взаємній відповідальності сторін за їх виконання обох сторін договору", - йдеться у повідомлення.

Від замовника таких послуг вимагатиметься рівномірність відвантаження, а від Укрзалізниці – забезпечення вчасної подачі вагонів, а у випадку замовлення графікових маршрутів ще й гарантованого часу доставки вантажу.

Зазначається, що в компанії також планують знизити вартість своїх послуг. Так чим на довший термін замовлятиметься послуга, тим нижчою буде ціна за вагони.

Читайте також: Укрзалізницю закликають відтермінувати новий договір на вантажні перевезення

Перші пілотні проєкти із запуску послуги довгострокового замовлення вантажних вагонів планується розпочати у квітні-травні, а системну роботу з довгостроковими продуктами організувати упродовж пів року.