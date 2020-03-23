Укрзалізницю закликають відтермінувати новий договір на вантажні перевезення

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликає АТ "Укрзалізниця" відтермінувати введення в дію нового договору про надання послуг із організації перевезення вантажів залізничним транспортом до 1 червня 2020 року.

Відповідне звернення опубліковане на сайті асоціації.

"Враховуючи стратегічну роль логістичних компаній в підтримці економічної активності та надскладні умови, в яких наразі змушений працювати бізнес, Європейська бізнес асоціація закликає відтермінувати введення в дію нового договору (про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом - ред.) на два місяці – до 1 червня 2020 року, - йдеться в тексті звернення.

В асоціації підкреслили, що бізнес має ряд серйозних зауважень щодо плати за деякі послуги, відсутності справедливої відповідальності УЗ як перевізника, перекладення виплат за простої на бізнес, розмірів маршрутної знижки, неможливості внесення коригувань до договору з боку замовника (бізнесу), перекладення на замовника оплату витрат за затримку в доставці вантажів (навіть якщо замовник на це не впливає) та багато іншого.

"Після детального аналізу нового договору компанії дійшли висновку, що багато положень потребують перегляду або більш детального опрацювання. А це неможливо зробити у той термін, що залишився до моменту введення договору в дію", - зазначається у зверненні.

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За інформацією компаній-членів Європейської бізнес асоціації, наразі Укрзалізниця відмовляється підтверджувати плани вантажних перевезень для тих, хто ще не приєднався до нового договору. Плани перевезень не приймаються як для вагонів Укрзалізниці, так і для приватних вагонів.

Експерти асоціації в свою чергу переконані, що такі дії є неприйнятними, адже можуть просто зупинити роботу найбільших вантажовідправників (виробників продукції).

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" опублікувала новий договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, який має вступити у дію з 1 квітня 2020 року.