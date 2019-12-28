Укрзалізниця планує запровадити нову систему перевезень

В Укрзалізниці мають намір запровадити нову систему компенсації витрат на пасажирські перевезення і таким чином позбавитись необхідності їх крос-субсидування за рахунок вантажних перевезень.

Про це заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, повідомляє пресслужба компанії.

"У майбутньому в Укрзалізниці запрацює нова система перевезень. Ключова відмінність такої системи від існуючої — механізм, згідно з яким організатор перевезень буде замовляти їх у перевізників з гарантією компенсації вартості курсування поїзду. Це дозволить позбавитись крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних", — розповів Кравцов.

Він додав, що запровадження нової системи буде відбуватися в рамках плану заходів з реформування залізничного транспорту, затвердженого урядом 27 грудня. План зокрема передбачає підготовку АТ "Укрзалізниця" до первинного розміщення акцій та запуск ринку залізничних перевезень в Україні.

Кравцов також повідомив, що згідно з вказаним планом буде вестись робота з впровадження Єдиного електронного проїзного документа на залізничному транспорті та запровадження автоматичної сплати проїзду на приміських маршрутах.

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Як повідомляв Укрінформ, в липні 2019 року директор із стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ "Укрзалізниця" Антон Саболевський заявив, що пасажирські перевезення щороку завдають компанії збитків на 10 мільярдів гривень. А в 2020 році, за попередніми підрахунками, збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн.