Kyiv Boryspil Express перевіз мільйонного пасажира

Швидкісний експрес, що з'єднує залізничний вокзал Києва та Міжнародний аеропорт "Бориспіль", із початку курсування перевіз перший мільйон пасажирів.

Як повідомляє пресслужба перевізника, ювілейного клієнта зустрів і вручив пам’ятний диплом та символічні подарунки голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Сьогодні ми вітаємо мільйонного пасажира Kyiv Boryspil Express. Ця цифра – свідчення того, що проєкт успішний і затребуваний. За нашими прогнозами, наступного року обсяг перевезень на рейсах Kyiv Boryspil Express збільшиться. Ми готові й зробимо все необхідне для комфорту наших пасажирів", – зазначив Кравцов.

В Укрзалізниці нагадали, що швидкісний експрес між станцією Київ-Пасажирський та Міжнародним аеропортом "Бориспіль" почав курсувати з 30 листопада 2018 року. За цей період він здійснив понад 11 тисяч рейсів, за добу – до 58 рейсів.

Найбільшою популярністю користуються рейси № 842 Київ-Пасажирський – Бориспіль-Аеропорт о 17:50 та № 845 Бориспіль-Аеропорт — Київ-Пасажирський о 19:17. Рекордну кількість пасажирів експреси перевезли в серпні та вересні 2019 року – 98,2 тис. та 107,6 тис. відповідно.

На шляху прямування з Центрального залізничного вокзалу до Міжнародного аеропорту та зворотно передбачена проміжна зупинка на станції Дарниця. Крім того, для підвищення ефективності перевезення на цьому маршруті вже облаштовується платформа для запровадження зупинки експресу на станції Видубичі.