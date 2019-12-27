На маршрут Kyiv Boryspil Express додали новий дизель-поїзд

АТ “Укрзалізниця” відправила сьогодні, 27 грудня, у рейс новий дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) за маршрутом Kyiv Boryspil Express.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Маршрут Kyiv Boryspil Express користується великим попитом серед пасажирів і саме тому було вирішено додати на маршрут новий дизель-поїзд, в якому збільшена кількість вагонів і посадкових місць”, - зазначив перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович.

Новый дизель-поезд на маршруті Kyiv Boryspil Express / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Він додав, що дизель-поїзд пройшов всі випробування на ділянці Київ-Тернопіль-Кременчук. А його вартість становить близько 177 млн грн.

“Новий поїзд складається із трьох вагонів і вміщає максимально 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць. Окрім того, для перевезення людей з інвалідністю на візках облаштований безбар’єрний простір: встановлений висувний пандус, передбачені місця для візків та просторий санітарний модуль”, - розповів Абрамович.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” розпочав випробування нового дизель-поїзда ДПКр-3, який було розроблено для Kyiv Boryspil Express.

У грудні стало відомо, що КВБЗ виготовить дослідну партію з 6 дизель-поїздів серії ДПКр-3 по три вагони у складі кожного.

Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 – другий вітчизняний дизель-поїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі. Він має три вагони. Два з них є головними (оснащені моторами), та один – проміжний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт. Для силових установок посилено екологічний стандарт - зменшуються викиди шкідливих речовин.

Загалом в трьох вагонах 170 сидячих місць. У проміжному вагоні першого класу крісла розташовані за схемою 2х2. У головних вагонах другого класу крісла розташовані за схемою 3х2. У кожному з вагонів - два багажні стелажі. У кожному вагоні — по чотири двері. Є спеціальний висувний пандус для посадки-висадки пасажирів у візках.

Передбачено системи обігріву, що мають забезпечити попередній підігрів салону перед подачею на посадку в холодні дні.

Kyiv Boryspil Express, який сполучає Центральний залізничний вокзал у Києві з міжнародним аеропортом “Бориспіль”, перевіз 1 млн пасажирів.

Як повідомляв Укрінформ, Kyiv Boryspil Express у регулярному режимі вийшов на маршрут 30 листопада 2018 року.