На маршрут Kyiv Boryspil Express додали новий дизель-поїзд
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
“Маршрут Kyiv Boryspil Express користується великим попитом серед пасажирів і саме тому було вирішено додати на маршрут новий дизель-поїзд, в якому збільшена кількість вагонів і посадкових місць”, - зазначив перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович.
Новый дизель-поезд на маршруті Kyiv Boryspil Express / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ
Він додав, що дизель-поїзд пройшов всі випробування на ділянці Київ-Тернопіль-Кременчук. А його вартість становить близько 177 млн грн.
“Новий поїзд складається із трьох вагонів і вміщає максимально 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць. Окрім того, для перевезення людей з інвалідністю на візках облаштований безбар’єрний простір: встановлений висувний пандус, передбачені місця для візків та просторий санітарний модуль”, - розповів Абрамович.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” розпочав випробування нового дизель-поїзда ДПКр-3, який було розроблено для Kyiv Boryspil Express.
У грудні стало відомо, що КВБЗ виготовить дослідну партію з 6 дизель-поїздів серії ДПКр-3 по три вагони у складі кожного.
Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 – другий вітчизняний дизель-поїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі. Він має три вагони. Два з них є головними (оснащені моторами), та один – проміжний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт. Для силових установок посилено екологічний стандарт - зменшуються викиди шкідливих речовин.
Загалом в трьох вагонах 170 сидячих місць. У проміжному вагоні першого класу крісла розташовані за схемою 2х2. У головних вагонах другого класу крісла розташовані за схемою 3х2. У кожному з вагонів - два багажні стелажі. У кожному вагоні — по чотири двері. Є спеціальний висувний пандус для посадки-висадки пасажирів у візках.
Передбачено системи обігріву, що мають забезпечити попередній підігрів салону перед подачею на посадку в холодні дні.
Kyiv Boryspil Express, який сполучає Центральний залізничний вокзал у Києві з міжнародним аеропортом “Бориспіль”, перевіз 1 млн пасажирів.
Як повідомляв Укрінформ, Kyiv Boryspil Express у регулярному режимі вийшов на маршрут 30 листопада 2018 року.