Крюківський вагонобудівний виготовить дослідну партію нових дизель-поїздів

Міжвідомча приймальна комісія дозволила Крюківському вагонобудівному заводу (КВБЗ) виготовити дослідну партію з 6 дизель-поїздів серії ДПКр-3 по три вагони у складі кожного.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”.

“Члени комісії опрацювали надані програми та результати випробувань поїзда, експертні висновки, розрахунки, комплекти конструкторської документації. І за результатами роботи підписали акт про приймання нової продукції Крюківського вагонобудівного заводу – дослідного зразка тривагонного дизель-поїзда ДПКр-3 для регіональних пасажирських перевезень з двома привідними вагонами моделей 63-7083А, 63-7083А-01 та 63-7084А на візках моделей 68-7085 – привідний візок та 68-7090 – непривідний візок. Висновок комісії – вагони дизель-поїзда та його візки відповідають чинним нормативним документам і вимогам технічного завдання", - йдеться у повідомленні.

Тож було ухвалено рішення дозволити заводу виготовлення дослідної партії з 6 поїздів по 3 вагони у складі кожного.

Зазначається, що до складу міжвідомчої приймальної комісії увійшли представники АТ “Укрзалізниці”, ПАТ “КВБЗ” та галузевих науково-дослідних інститутів.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада 2019 року Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) розпочав випробування нового дизель-поїзда серії ДПКр-3, які тривали більше місяця.

Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 – другий вітчизняний дизель-поїзд, створений на КВБЗ. Він має три вагони два моторні і один безмоторний, які розраховані на 170 місць. Місця у вагоні першого класу розташовані за схемою 2х2 та облаштовані розетками з USB-роз’ємами. У головних вагонах другого класу крісла розташовані за схемою 3х2 та облаштовані індивідуальними розетками.

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Поїзд обладнано рідинними обігрівачами, які забезпечують надійну роботу системи опалення і дозволяють скоротити час на попередній підігрів салону та силових установок перед запуском у зимовий період. Сам салон поїзда опалюється спеціальними електричними нагрівачами.

В Укрзалізниці заявляли, що планують запустити новий дизель-поїзд ДПКр-3 на маршруті Kyiv Boryspil Express.