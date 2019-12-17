Укрзалізниця призначила на свята вже 30 додаткових поїздів

Укрзалізниця призначила вже 30 додаткових поїздів, додаткові рейси та подовжила маршрути на новорічно-різдвяні свята.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниці".

"Станом на 17 грудня Укрзалізниця вже призначила 30 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, сімом поїздам подовжили маршрути", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усе це дасть змогу перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку. Загалом до зимових свят заплановано призначити 35 додаткових поїздів.

Зокрема, призначені такі додаткові поїзди: №181/182 Київ — Львів, № 217/218 Київ — Львів, № 197/198 Київ — Ковель, № 295/296 Київ — Ковель, № 235 Київ — Ужгород, № 239/207 Київ — Ужгород, № 219/220 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці, № 263/264 Київ — Івано-Франківськ, № 249/250 Київ — Чернівці, № 245/246 Київ — Ворохта, № 221/222 Київ — Кам’янець-Подільський, № 233/234 Київ — Вінниця, № 202/201 Жмеринка — Київ, № 216/215 Жмеринка — Київ, № 248/247 Хмельницький — Київ, № 253/254 Київ — Хмельницький, № 213 Київ — Дніпро, № 215/216 Київ — Кривий Ріг, № 282 Київ —Новоолексіївка, № 161/162 Київ — Миколаїв, № 209/210 Київ — Одеса, № 223/224 Київ — Одеса, № 277/224 Київ — Одеса, № 205/206 Покровськ — Харків, № 242/241 Одеса — Дніпро — Харків, № 258/227 Одеса — Ужгород, № 168/168 Львів — Одеса, № 193/194 Івано-Франківськ — Львів, № 202/201 Львів — Ужгород, № 204/203 Львів — Дніпро.

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Додаткові рейси для чотирьох поїздів: № 31/32 Київ — Рига, № 111/112 Харків — Львів, № 781/782/774 Черкаси — Київ — Шостка, № 797/798 Харків — Запоріжжя.

Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути семи поїздів: № 72 Запоріжжя — Київ до Чопа, № 76/75 Кривий Ріг — Київ до Ужгорода, № 179/192 Дніпро — Київ до Львова, № 243 Івано-Франківськ — Київ до Дніпра, № 180/291 Львів — Київ до Дніпра, № 779/780 Суми — Київ до Вінниці, № 26/25 Одеса — Львів до Ужгорода.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.