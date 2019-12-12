Україна та Польща запускають новий залізничний пересадковий маршрут
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
За його словами, наразі спостерігається неабияка популярність поїздів до країн Європи. «Разом з польськими колегами ми дійшли згоди організувати так званий пересадковий маршрут Львів - Берлін. Тож українці зможуть лише з однією зручною пересадкою подорожувати до Німеччини, та очікуємо на туристів з цієї країни. Ця подорож займе трохи більше 18 годин», - зазначив Кравцов.
Тож, починаючи з середини грудня, пасажири, які подорожують до Німеччини, зможуть скористатися поїздом № 89/90 Львів - Перемишль та на кінцевій станції здійснити зручну пересадку на поїзд № ЕС/EN 456/457 Перемишль - Берлін.
"Так, зі Львова поїзд № 89 вирушатиме о 16:20 та прибуває до Перемишля о 18:19, потім - пересадка на поїзд № ЕС/EN 456 Перемишль - Берлін, який відправляється з Перемишля о 19:57 та прибуває до Берліна о 09:48. У зворотному сполученні поїзд № ЕС/EN 457 Берлін - Перемишль вирушатиме з Берліна о 18:43 та прибуватиме до Перемишля о 08:38. Після цього - пересадка на поїзд № 90 Перемишль - Львів, відправлення з Перемишля о 10:18, прибуття до Львова о 13:45", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поїзд № ЕС/EN 456/457 Перемишль - Берлін також зупинятиметься в Кракові, Катовіце, Ополе, Вроцлаві та Франкфурті-на-Одері.
За 10 місяців 2019 року до країн Європи Укрзалізниця перевезла майже 479 тис. пасажирів, що на 55,6 тис. пасажирів більше, ніж за відповідний період минулого року. У зворотному напрямку з країн Європи в Україну поїздами подорожували 323,5 тис. пасажирів - на 61,8 тис. більше порівняно з 2018 роком. Як і торік, наразі найбільше пасажирів подорожує за кордон до сусідньої Польщі - поїздами № 705 та № 715 Київ - Перемишль. Ці поїзди є найпопулярнішими і у зворотному напрямку.