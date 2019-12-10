Укрзалізниця планує здати в оренду торговельні площі вокзалів Києва

Керівництво Укрзалізниці планує у найближчі місяці провести тендер з надання в оренду понад 10 тис. кв. м торговельних площ Центрального та Південного залізничних вокзалів Києва.

Про це повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов у Facebook.

“Уже в найближчі кілька місяців плануємо через систему Prozorro, максимально відкрито, обрати партнера, який візьме в оренду торговельні площі на Центральному, Південному вокзалі та конкорсі (розподільному залі між платформами — ред.), понад 10 тис. квадратних метрів”, - написав Кравцов.

За його словами, потенційний орендар витратить на облаштування нових торговельних місць близько 70 млн грн.

“Завдяки такому підходу буде реконструйовано зсередини вокзал та значно збільшені доходні надходження Укрзалізниці: розраховуємо на зростання у 7 разів”, - зазначив керівник УЗ.

Він додав, що торговельні точки, які заважають пасажирам або псують інтер’єр, будуть ліквідовані, а зручні та невикористані площі – комерціалізовані.

Кравцов розповів, що до кінця року Укрзалізниця представить для публічного обговорення всі етапи реконструкції київських залізничних вокзалів. Зокрема, в компанії планують реконструювати привокзальні площі, передати частину площ у концесію та відкрити торговельно-розважальний центр.

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада 2019 року Євген Кравцов заявив, що Укрзалізниця планує передати в концесію залізничний вокзал на станції Дарниця в Києві і завдяки залученню приватного капіталу добудувати цей об’єкт та зробити з нього сучасний вокзал з торговельно-розважальними площами.