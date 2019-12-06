Укрзалізницю має очолити менеджер з досвідом кризового управління - Криклій

АТ "Укрзалізниця" зараз знаходиться в передкризовому стані і її повинен очолити управлінець з досвідом в кризовому менеджменті.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю Центру транспортних стратегій (ЦТС).

«Хотілося б, щоб це був менеджер із досвідом кризового управління, тому що в "Укрзалізниці" зараз передкризова ситуація і, незважаючи на те, що фінансові рейтинги у них покращилися, необхідно змінювати підходи, і робити це швидше, так як УЗ повільно зупиняється», - зазначив Криклій.

За його словами, новий керівник УЗ необов'язково має бути залізничником, але в його команді точно мають бути такі люди.

Криклій також додав, що стати новим главою компанії може нерезидент України, але в такому випадку виникає проблема з розумінням вітчизняної залізничної галузі.

"Тому, якщо на вищому і середньому рівні немає людей, які розуміють хто є хто, то це перетворюється у велику проблему", - підкреслив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, недавно міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про те, що наступного тижня наглядова рада АТ «Укрзалізниця» розгляне заяву на звільнення глави правління компанії Євгена Кравцова. На цій посаді Кравцов перебуває з 10 січня 2019 року.