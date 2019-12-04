Кравцова наступного тижня можуть звільнити з Укрзалізниці

На наступному тижні наглядова рада АТ "Укрзалізниці" збереться для розгляду питань про звільнення Євгена Кравцова з посади голови правління компанії та результатів діяльності керівництва.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"Керівник Укрзалізниці Євген Кравцов проінформував мене, що попросив наглядову раду УЗ зібратися наступного тижня для розгляду результатів діяльності правління УЗ та розгляду питання його звільнення", - повідомив Криклій.

Як відомо, Євген Кравцов обіймає посаду голови правління АТ "Укрзалізниця" з 10 січня 2019 року, до цього він тимчасово виконував обов’язки голови правління.

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Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував кадрові зміни в Укрзалізниці через корупцію всередині компанії.