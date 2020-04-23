В українській армії - вже 46 випадків COVID-19

У Збройних силах України за останню добу зареєстровано три нові випадки захворювання на коронавірус. Наразі загальна кількість військовослужбовців, хворих на COVID-19, становить 46 осіб.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 23 квітня у Збройних силах України зареєстровано 46 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 6 осіб одужали та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 341 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби, – 80 осіб. За минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, двоє хворих зараз перебувають у закладах охорони здоров’я: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець. У Львівській області один військовий лікується вдома під наглядом медичної служби.

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Стан здоров’я пацієнтів задовільний, військові отримують необхідне лікування, запевнили у пресслужбі.

Як повідомлялося, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.