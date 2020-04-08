Міністр оборони розповів про заходи протидії коронавірусу в ЗСУ

Міністр оборони розповів про заходи протидії коронавірусу в ЗСУ

Відео
Укрінформ
Станом на  7 квітня, у Збройних Силах України зареєстровано чотири випадки захворювання на  Covid-19, одна людина померла.

Як інформує Міноборони, про це повідомив очільник відомства Андрій Таран.

«На жаль, померла 42-річна жінка. Вона була працівником ЗС України, працювала на цивільній посаді оператором котельні в одній з військових частин Івано-Франківської області. З 20 березня вона знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Через тиждень її стан погіршився, її було госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Надвірна, а 30 березня жінку перевели до реанімаційного відділення. Вчора, о шостій ранку вона померла. Діагноз COVID-19 було підтверджено. Висловлюю співчуття близьким та рідним», - зазначив міністр оборони у  відеозверненні.

За його словами, зараз на ізоляції та самоізоляції у ЗСУ перебувають 87 осіб. У 18 військовослужбовців у найближчі три доби ізоляція закінчується.

Андрій Таран заявив, що керівництво Міноборони робить усе можливе, аби убезпечити особовий склад від коронавірусу.

Читайте також: Пандемія коронавірусу: експерти обговорили проблеми в ЗСУ

«У Міністерстві оборони України відпрацьовано алгоритми перепрофілювання військових госпіталів, які будуть використовуватись для лікування хворих військовослужбовців. Визначено обсерваційну зону в разі масового надходження хворих, призначені санітарні транспортні засоби для евакуації. Також створено необхідний запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту для медичного персоналу закладів охорони здоров’я Збройних Сил України. Серед іншого, посилено контрольно-пропускний режим, організовано проведення термометрії безконтактними інфрачервоними термометрами всіх осіб, які перетинають контрольно-пропускні пункти», - наголосив керівник Міноборони.

Читайте також: Українські військові отримали ще 500 тестів на коронавірус

Міністр додав, що оборонним відомством здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу ЗСУ, але треба бути уважними і чітко усвідомлювати, що перед вірусом усі рівні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-