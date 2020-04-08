Міністр оборони розповів про заходи протидії коронавірусу в ЗСУ

Станом на 7 квітня, у Збройних Силах України зареєстровано чотири випадки захворювання на Covid-19, одна людина померла.

Як інформує Міноборони, про це повідомив очільник відомства Андрій Таран.

«На жаль, померла 42-річна жінка. Вона була працівником ЗС України, працювала на цивільній посаді оператором котельні в одній з військових частин Івано-Франківської області. З 20 березня вона знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Через тиждень її стан погіршився, її було госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Надвірна, а 30 березня жінку перевели до реанімаційного відділення. Вчора, о шостій ранку вона померла. Діагноз COVID-19 було підтверджено. Висловлюю співчуття близьким та рідним», - зазначив міністр оборони у відеозверненні.

За його словами, зараз на ізоляції та самоізоляції у ЗСУ перебувають 87 осіб. У 18 військовослужбовців у найближчі три доби ізоляція закінчується.

Андрій Таран заявив, що керівництво Міноборони робить усе можливе, аби убезпечити особовий склад від коронавірусу.

«У Міністерстві оборони України відпрацьовано алгоритми перепрофілювання військових госпіталів, які будуть використовуватись для лікування хворих військовослужбовців. Визначено обсерваційну зону в разі масового надходження хворих, призначені санітарні транспортні засоби для евакуації. Також створено необхідний запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту для медичного персоналу закладів охорони здоров’я Збройних Сил України. Серед іншого, посилено контрольно-пропускний режим, організовано проведення термометрії безконтактними інфрачервоними термометрами всіх осіб, які перетинають контрольно-пропускні пункти», - наголосив керівник Міноборони.

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Міністр додав, що оборонним відомством здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу ЗСУ, але треба бути уважними і чітко усвідомлювати, що перед вірусом усі рівні.