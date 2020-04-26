Через КПВВ біля Станиці пропустили майже 50 осіб за особливими підставами

47 громадян, які через особливі життєві обставини, вік та стан здоров’я мали підстави для перетину лінії розмежування, пройшли 25 квітня через КПВВ «Станиця Луганська» в обох напрямках.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Пропуск людей з обох боків мав початись о 10.00 годині ранку. Ми ретельно перевірили підстави для пропуску кожного, поданого у списках, вони дійсно невідкладні. Як завжди, ми дотримались домовленостей. Проте перша жінка з ТОТ пройшла КПВВ «Станиця Луганська» тільки о 14.45», - розповів керівник ЛОВЦА Сергій Гайдай.

Зазначається, що відповідно до списків, складених із залученням представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ОБСЄ, а також узгоджених командуванням Об’єднаних сил, 22 особи перейшли з тимчасово окупованих районів Луганщини на територію, підконтрольну Україні. Це переважно люди, які мають онкологічні захворювання. До ОРДЛО було пропущено 25 осіб.

Усі громадяни, які повернулися на підконтрольну територію, будуть направлені на двотижневу обсервацію. Зокрема, мешканці області перебуватимуть у самоізоляції, решту розмістять у спеціально визначеному медичному закладі.

Як повідомлялося, з 22 березня Україна тимчасово припинила пропуск через лінію розмежування на Донбасі осіб та транспортних засобів. З 28 березня на території проведення операції Об’єднаних сил введено режим «червоний», яким обмежено в’їзд/виїзд до Луганської та Донецької областей.