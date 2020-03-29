У штабі ООС розповіли про "гуманітарні" винятки для перетину лінії розмежування

Після 22 березня, коли через лінію розмежування на Донбасі було тимчасово припинено пропуск осіб та транспортних засобів, командування ОС дало понад 120 дозволів на її перетин з огляду на важливі життєві обставини.

Про це інформує пресштаб ООС.

«Командування об’єднаних сил з розумінням ставиться до забезпечення критичних гуманітарних потреб громадян та в разі виникнення важливих життєвих обставин надає дозвіл на перетин лінії розмежування. Зокрема, протягом цього тижня було прийнято понад 120 таких індивідуальних рішень», - ідеться в повідомленні.

Як указується, здебільшого підставами для пропуску громадян були тяжкі хвороби або смерть рідних та необхідність возз’єднання сімей. Проте представники незаконних збройних формувань РФ не вважали ці причини вагомими та не пропускали людей.

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Зокрема, днями на КПВВ «Станиця Луганська» окупанти не пропустили осіб, серед яких були сім’ї з малолітніми дітьми, вагітна жінка та тяжкохворі літні люди. Російські найманці протримали цих людей до темряви та відмовили їм у в’їзді на тимчасово окуповану територію.

«Враховуючи завершення часу роботи КПВВ «Станиця Луганська» і ризики перебування цивільного населення в темний час доби у так званій «сірій зоні», прикордонниками Об’єднаних сил було забезпечено їх повернення на контрольовану урядом України територію. Своїми діями окупанти вкотре продемонстрували цинічне ставлення до прав та безпеки мирних мешканців», - зазначають у штабі ООС.

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Командування ОС рекомендує громадянам утриматися від поїздок через лінію розмежування без нагальної потреби.

Фото: МВС, Facebook